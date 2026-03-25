Noch während Rettung: Nächster Alarm für Feuerwehr Wullersdorf

Durchatmen konnten die Einsatzkräfte aber nicht: Noch während der Menschenrettung erhielten sie die nächste Alarmierung. Auf der Weinviertler Schnellstraße S3 wurde nach einem Verkehrsunfall eine Ölspur gemeldet. Also wurde ein Fahrzeug umgehend aus dem laufenden Einsatz herausgelöst und machte sich auf den Weg zur neuen Einsatzstelle. "Ein intensiver Einsatzmittag, der einmal mehr das rasche und koordinierte Handeln der Feuerwehr unter Beweis stellte", so das Fazit der Feuerwehrkameraden.