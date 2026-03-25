Noch während Rettung: Nächster Alarm für Feuerwehr Wullersdorf
Während die Wullersdorfer Feuerwehrmitglieder mit einer Menschenrettung beschäftigt waren, ging bereits der nächste Alarm ein.
Der Mittwochmittag war einsatzreich für die Wullersdorfer Feuerwehr im Bezirk Hollabrunn: Um 11.30 Uhr wurden die Kameraden zu einem Verkehrsunfall mit Menschenrettung vor der Wullersdorfer Katastralgemeinde Grund (Bahnhofsiedlung) alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr Grund rückte ebenfalls aus.
Lenker im Auto eingeschlossen
Ein Pkw lag im Graben, der Lenker war im Wagen eingeschlossen und konnte ihn nicht selbstständig verlassen. "Mit höchster Präzision und unter Einsatz von Kran sowie Seilwinde gelang es den Feuerwehrleuten schließlich, das Fahrzeug aus seiner gefährlichen Position zu bergen", heißt es im Einsatzbericht der Freiwilligen Feuerwehr Wullersdorf. Erst danach konnte der Lenker, der nur leicht verletzt war, das Auto verlassen. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt.
© FF Wullersdorf
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Durchatmen konnten die Einsatzkräfte aber nicht: Noch während der Menschenrettung erhielten sie die nächste Alarmierung. Auf der Weinviertler Schnellstraße S3 wurde nach einem Verkehrsunfall eine Ölspur gemeldet. Also wurde ein Fahrzeug umgehend aus dem laufenden Einsatz herausgelöst und machte sich auf den Weg zur neuen Einsatzstelle. "Ein intensiver Einsatzmittag, der einmal mehr das rasche und koordinierte Handeln der Feuerwehr unter Beweis stellte", so das Fazit der Feuerwehrkameraden.
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