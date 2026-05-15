Schneeberg als Kulisse für neuen Alpen-Bikepark
Der Schneeberg bietet die imposante Kulisse für den neuen Alpen-Bikepark. Nach einem Jahr Bauzeit ist es am Freitag in Losenheim bei Puchberg zur Eröffnung einer Mountainbike- und Downhill-Destination gekommen, die für einen touristischen Aufschwung in der Region sorgen soll.
Besucher erwarten sieben Strecken, zwölf Kilometer Trails und Lines auf 370 Höhenmetern, erbaut rund um die Infrastruktur der Schneeberg-Sesselbahn. Das Land hat 2,6 Millionen Euro in das Projekt investiert.
„Der Bikepark ist ein sportliches, touristisches und betriebswirtschaftliches Highlight für Niederösterreich“, sagt LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ). Konzeptioniert ist das Sportareal für alle Altersklassen, von Kindern bis zu den Profis. Das Bikepark-Team rund um Hubert Resch sowie Berater und Streckenbauer Clemens Kaudela hat die Trails so konzeptioniert, dass sich sowohl Anfänger als auch Downhill-Experten im neuen Bikepark wohlfühlen.
Gravity-Card als Ziel
Großes Ziel für das kommende Jahr ist, Mitglied der Gravity‐Card zu werden. „Dazu zählen die elitärsten Bikeparks in Österreich, der Schweiz und Italien“, so Resch.
Voka bringt den Bikepark auf die Leinwand
Für den Werbe-Auftritt und das äußere Erscheinungsbild des Bikeparks zeichnet ein bekannter Künstler aus der Region verantwortlich. Seine farbgewaltigen Pinselstriche haben ihn international bekannt gemacht. Der Puchberger Maler Voka hat sich für das Projekt in seiner Heimat nicht lange überreden lassen. Er selbst betreibt eine Galerie an der Schneebergbahn.
Der Künstler hat das offizielle „Biker“-Gemälde für den Alpen-Bikepark entworfen. Ab Juni wird eine limitierte Auflage von hundert Kunstdrucken erhältlich sein. Alle Infos dazu und alles rund den neuen Bikepark gibt es online: www.alpen‐bikepark.at
Kommentare