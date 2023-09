Schnee war gestern: Ein Leben für das grüne Gras

Im Alter von zwei Jahren ist Lara Teynor das erste Mal auf Skiern gestanden. Seither, kann man fast sagen, ist die heute 18-Jährige nicht mehr abgestiegen.

Der einzige Unterschied: Aktuell saust die Sportlerin aus Pottschach bei Ternitz im Bezirk Neunkirchen nicht über schneebedeckte Hänge talwärts, sondern über grüne Wiesen. Sie ist eine von Österreichs talentiertesten Grasskifahrerinnen .„Der größte Unterschied ist, dass man nicht bremsen kann. Man muss dazu richtig bergauf fahren“, erzählt Teynor über „ihren“ Sport. „Dadurch kann man nicht driften und rutschen. Ich würde schon sagen, dass es schwieriger ist.“ Doch das hindert Teynor nicht am Erfolg. Sie ist Weltmeisterin.

Anfang August räumte sie bei der Junioren-WM im burgenländischen Rettenbach eine Goldmedaille im Riesentorlauf, eine Silbermedaille in der Superkombination und eine Bronzemedaille im Slalom ab, kurz darauf holte die 18-Jährige, die Mitglied des A-Kaders des Österreichischen Skiverbandes ist, bei der WM in Cortina Gold in der Super-Kombi der Damen. Vergangenes Wochenende wurde sie in Marbach im Riesentorlauf-Gesamtweltcup Zweite.