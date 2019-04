Schmieraktion erzwingt eingeschränkten Stupa-Zugang

Der finanzielle Schaden ist nicht das größte Problem, das eine Schmieraktion am neu errichteten Stupa in Grafenwörth im Bezirk Tulln ( Niederösterreich) ausgelöst hat. Unbekannte haben den buddhistischen Bau in der Nacht zum Mittwoch mit mehreren Hakenkreuzen und dem Text „Achtung hier wird gesprengt“ beschmiert.

Jetzt treten nämlich haftungsrechtliche Probleme auf, die in Zukunft eine Zutrittskontrolle auf dem Areal erzwingen könnten. Das wäre aber das Gegenteil von dem, was die Initiatoren planen: Nämlich einen außergewöhnlichen, für alle offenen Meditationsplatz.