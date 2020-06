Schmerzpatientin: Frauenarzt verzweifelt gesucht

Wir haben klare Defizite im Gesundheitssystem." So kommentiert Niederösterreichs Patientenanwalt Gerhard Bachinger die verzweifelte Odyssee einer Mostviertlerin beim Bemühen um einen raschen Termin beim Frauenarzt.

Gertrude G. (Name von der Red. geändert) versuchte im Juli nahezu zwei Wochen lang bei zwölf Fachärzten zwischen Melk und Steyr einen Termin zu bekommen. Sie litt unter Schmerzen, dennoch wurde sie schon in den Vorzimmern der Ordinationen abgewimmelt. "Ich war schon der Verzweiflung nahe. Ich habe gemerkt, dass sich meine Erkrankung täglich verschlimmert", schilderte sie. Doch sie wurde mit Terminvorschlägen in einigen Monaten oder sogar erst in einem Jahr abgespeist.

Natürlich war ihr bewusst, dass sie als Ausweg in ein Spital gehen könnte. "Aber ich wollte mit diesem Termin gleich Fixpatientin eines Arztes werden". Die Gattin und Ordinationskoordinatorin eines Arztes im Bezirk Melk erkannte die Notlage der im Raum Amstetten lebenden Frau. "Obwohl alle Termine ausgebucht waren, kam der Doktor wegen mir sogar eine halbe Stunde früher in die Praxis", lobte G. Ein Glück, bei dieser Diagnose: Die Entzündung von Eierstock, Gebärmutterhals und Blase hätten wenige Tage später zum Spitalsaufenthalt, wenn nicht zur Operation geführt.