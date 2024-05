NÖ: Wirtepaar zieht vom Schutzhaus ins Schlosswirtshaus

Erleichterung herrscht in Waidhofen an der Ybbs über die rasche Übernahme des freigewordenen Gasthofs „ Schlosswirt “ im zentralen Rothschildschloss.

Andreas und Kathrin Vielhaber folgen Andreas Plappert nach, der den Gasthof im Gemeindeschloss seit 2008 geführt hat und sich neuen Herausforderungen stellen will.

Der Waidhofner Künstler Petermandl mit Blick in den Schlosshof und auf den Schlosswirt im Hintergrund

Das traditionelle Wirtshaus ist seit Anfang Mai geschlossen und wird am 23. Juni wieder geöffnet. Anfang Juni übernehmen Andreas und Kathrin Vielhaber, die im Ybbstal verwurzelt sind, das Gasthaus offiziell. Das erfahrene Gastronomen-Paar war bisher im Schutzhaus Hochkar tätig. Dort zeigte sich die Beiden mit dem Verpächter ÖTK Scheibbs solidarisch und übernahm zuletzt auch noch die Wintersaison, weil die Suche nach neuen Pächtern nicht erfolgreich war.

Das neue Schlosswirtepaar will nun in Waidhofen die kulinarische Tradition und Qualität des „Schlosswirtes“ fortzuführen. "Wir setzen bei den Zutaten ganz klar auf Regionalität und werden diese, wo immer es möglich ist, von lokalen Produzenten beziehen“, sagt der Küchenchef und Absolvent der Höheren Lehranstalt für Tourismus in Krems. Im Sommer stehen vorerst einmal zwei kulinarische Kooperationen mit der Waidhofner Volksbühne und dem Schlosshofkino vom Verein Filmzuckerl auf dem Programm.