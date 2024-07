Komödie ein „Floh im Ohr“ lässt das Schloss Wolfpassing erbeben

Im malerischen überdachten Arkadenhof des Schlosses Wolfpassing soll sich das Publikum an der Komödie „Der Floh im Ohr“ von Georges Feydeau erfreuen. „Das ist wohl die turbulenteste und witzigste Verwechslungskomödie der Theaterliteratur. Es wird viel zu lachen geben“, versichert die Intendantin. Premiere ist am 14. August.

Zum vierten Mal steigt das Sommertheater heuer im Schloss Wolfpassing bereits. Das Festival, das die Intendantin zusammen mit ihrem Mann Martin Sedlinger organisiert, der als Produktionsleiter und Tausendsassa in allen Bereichen der Theaterinfrastruktur Hand anlegt, ist im Kleinen Erlauftal mittlerweile eine fixe Bereicherung des Sommergeschehens. „Wir haben in keinen leichten Jahren gestartet und es freut uns, dass sich der Theatersommer etabliert hat“, so Meister-Sedlinger. Nun sei es ein großes Ziel, in den Reigen des NÖ Theatersommers mit allen Vorzügen der Bewerbung und der Förderung aufgenommen zu werden.