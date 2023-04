Schloss Marchegg: Die neue Perle des Schlösserreichs

Wildnis und Architektur

Nun geht es darum, das Schloss Marchegg als Veranstaltungsstandort und als Kulturzentrum zu etablieren. Das einst verfallene Gebäude soll ein neuer Hotspot im Marchfelder Schlösserreich – dazu gehören die Schlösser Hof, Niederweiden, Eckartsau und Orth – werden. Und auch der gesamten Region will man zu einer größeren Bekanntheit verhelfen.

„Das Marchfeld hat man lange Zeit nur aus der Iglo-Werbung gekannt“, formuliert es Andreas Pataki, Geschäftsführer der Schloss Marchegg GmbH. Nun soll die Region zu einer Marke werden, ähnlich wie die Wachau. Der Grundstein sei mit der Landesausstellung gelegt worden, „die 23 Marchfeld-Gemeinden sind enger zusammengerückt“.

Verschiedene Schwerpunkte

Um Besucher in die Region zu locken, braucht man so nahe an Wien aber gute Argumente. Ein Radwegenetz, dessen letzte Lücken heuer geschlossen werden, verbinden die fünf Marchfeldschlösser miteinander. Dabei hat jedes Ausflugsziel einen anderen Schwerpunkt. „Man kann kein Schloss mit dem anderen vergleichen“, weiß Pataki.

Die Stärken des Schlosses Marchegg liegen zu allererst in seiner besonderen Lage: Rund um das Gelände verläuft das Naturschutzgebiet „Untere Marchauen“. Die größte auf Bäumen brütende Weißstorchkolonie in Mitteleuropa ist hier in den warmen Monaten zu Hause, ebenso wie viele geschützte Tierarten und eine Herde wilder Konikpferde. Besucher können die Auenwildnis bei Naturvermittlungen und bei speziellen Exkursionen erleben. Außerdem verlaufen vom Schloss aus mehrere Rundwege.