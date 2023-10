Fünf Schlepper in nur 14 Tagen an NÖ-Grenze zur Slowakei festgenommen

Seit heute Mittwoch gibt es auch wieder Grenzkontrollen an der tschechischen Grenze. Seit dem 4. Oktober führt Österreich an der Grenze zur Slowakei Grenzkontrollen durch. In den ersten 14 Tagen sind in Niederösterreich fünf Schlepper festgenommen worden.

Sie hatten laut einer Bilanz der Landespolizeidirektion in St. Pölten 51 Menschen in Fahrzeugen illegal nach Österreich bringen wollen.