Schlangenalarm unter der Dusche im Waldviertel

Gemeinsam duschen kann mitunter Spaß machen. Es kommt aber definitiv auf die Gesellschaft dabei an. Teilt man sich die Dusche mit einer Schlange, dann eher nicht. So geschehen Mittwochabend in Matzles im Bezirk Waidhofen/Thaya. Thomas Friedrich (30) stieg, als er nach Hause kam unter die Dusche. Aus dem Augenwinkel registrierte er eine Bewegung. "Dann hat es einen Moment gedauert, bis ich realisiert habe, was da ist", erzählt er dem KURIER. Es war eine 60 bis 70 Zentimeter lange Schlange, die sich an der Duschwand entlang schlängelte.