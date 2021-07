Schlammschlacht nach Hochwasser

"In der Klagsbeantwortung wird auch behauptet, es gebe keine Schlammablagerungen im Staubereich des Donaukraftwerks", sagt Wasserrechts-Experte Renner. Der Jurist hat allerdings Unterlagen einer Staustufe an der Donau in OÖ, die die Ausbildung einer mehrere Meter dicken Schlammschicht binnen weniger Jahre nach Errichtung des Kraftwerks dokumentiert. Es sei davon auszugehen, dass dies auch auf Greifenstein zutreffe.

Gerd Höllerl, der auch Obmann des Kritzendorfer Siedlervereins ist, kann dem Argument, das Hochwasser sei "höhere Gewalt" nichts abgewinnen: "Es gibt Höchstgericht-Entscheidungen, wonach hundertjährige Hochwässer nicht als höhere Gewalt gelten. Der Schlamm gehört zur typischen Betriebsgefahr einer Kraftwerks- anlage."