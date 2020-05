Schlagabtausch zum Aufwärmen

Sauer reagierte auch SP-Vizebürgermeister Martin Reifecker. „Im Auge des Waidhofners sind seine Heimatstadt und die Volkspartei fast zur Unkenntlichkeit miteinander vermischt . Ein Einheitsbrei“, bekundet er in einem offenen Brief.

Die Antwort der Stadtverwaltung kam umgehend. Die offiziellen Werbelogos der Stadt seien auf keinen WVP-Schriften verwendet worden, versicherte Rathaussprecher Fritz Lengauer. Lediglich in den verwendeten Farben blau und gelb fänden sich Übereinstimmungen. Die an markanten Stellen der Stadt verwendeten Großplakatwände habe man auf Stadtkosten für acht Wochen angemietet. „Was soll daran unkorrekt sein“, fragt Lengauer. Das 40-Jahr-Jubiläum sei an ein historisches Ereignis von 1972 gebunden, das habe mit den Wahlen nichts zu tun, sagt er. Ärgerlich fände der Bürgermeister, dass gewisse Kräfte nicht die Leistungen in den Orten, „wo viel über die ehrenamtliche Dorferneuerung passiert ist“, würdigen, sondern alles „mies machen“.

Elsner wiederum beklagt, dass für den „Otto-Normalverbraucher nicht klar erkennbar sei, was jetzt von der Stadt oder der WVP kommt“. Montag ist ein Bürgermeisterbrief mit privater Absenderadresse ins Haus geflattert, das Schreiben ziere aber doch das offizielle Stadtlogo. Beweisen, dass öffentliches Geld in den WVP-Wahlkampf fließe, könne er aber nicht, gesteht der UWG-Mann ein.