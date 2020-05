Schlafende Friedhofsdiebe geschnappt

Nachdem sie am Friedhof St. Valentin im Bezirk Amstetten die Münzen mit Brachialgewalt aus einem Grabkerzenautomaten ausgeräumt hatten (Schaden: 4000 Euro), wollte sich ein Einbrecherduo in einem Wäldchen im benachbarten Oberösterreich ausschlafen. Nach der überraschenden Kontrolle durch eine Polizeistreife in dem Wald bei Gallneukirchen dürfen sich die Gauner, ein 45-Jähriger und sein 26-jähriger Sohn aus Estland, in der Justizanstalt Linz noch länger ausruhen.

Als sie von den Polizisten in ihrem Auto geweckt wurden, hatten die Verdächtigen nicht nur einen Plastikbeutel mit Münzen im Wert von 120 Euro dabei. Auch Einbruchswerkzeug und Brecheisen fanden sich im Kofferraum.

Nach der vorläufigen Festnahme erhielten die Beamten rasch passende Indizien, wie Fingerabdrücke und Lackspuren aus St. Valentin. Das Duo musste nicht nur für diese Tat, sondern auch für Einbruchsdiebstähle am Friedhof und in die Kirche von Rainbach/Mühlkreis Rede und Antwort und gestanden schließlich. Aus Estland kam noch die Polizeiinformation, dass die Verdächtigen dort schon mehrjährige Gefängnisstrafen wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten abzusitzen hatten.