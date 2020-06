Nach Fehde kam es zur Schießerei vor Pizzeria

Auto

Pizzeria

Während die Drei gegen 20.30 Uhr das Lokal aufsuchten, soll der ältere der Brüder,Levent A. (49), mit demvor derPizzeria vorgefahren sein und mit den Worten „Ich bring euch alle um“ mehrmals mit einer Pistole in die Luft geschossen haben. Sein namensgleicher jüngerer Bruder, 47, soll mit den Fäusten auf die Widersacher losgegangen sein. Eines der Opfer, die zur Aussprache gekommen waren, konnte sich in der Nähe derverstecken und die Polizei rufen. Eine Streife traf kurze Zeit später am Tatort ein.

Die Beamten wurden Augenzeugen eines Mordversuchs. Ein Mann lief auf der Flucht über die Bundesstraße auf den Parkplatz des gegenüber liegenden Lagerhauses. Der 47-jährige Pizzeria-Chef war ihm dicht auf den Fersen und soll ihn ins Visier genommen haben. „Er feuerte zwei Mal gezielt auf den Mann“, sagen die Ermittler. Zum Glück erwies er sich als lausiger Schütze.