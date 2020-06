Schiele-Erbe will Bilder zurück

Werner Gradisch (68) ist der „letzte verbliebene Zeitzeuge der Familie Schiele“. So bezeichnet er sich selbst und so will er auch behandelt werden. Und deshalb liegt der Großneffe von Egon Schieles Schwester Melanie jetzt auch im Clinch mit der Stadtgemeinde Tulln (NÖ). Die hat nämlich gegen den Schiele-Erben Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft (BH) Tulln eingebracht.

Grund dafür ist ein ausständiges Gutachten eines Rauchfangkehrers. Das hatte die Stadt von Gradisch gefordert, weil der seine Therme umgebaut und die notwendige Dichtheitsprobe des Abzugs – als pensionierter gerichtlich beeideter Sachverständiger für Maschinenbau und Energietechnik – gleich selbst erledigt hat. Gradisch hat das der Stadt gemeldet, doch die besteht auf das Gutachten vom Rauchfangkehrer.

Das Strafverfahren bei der BH läuft. Und Gradisch droht deshalb der Stadt, die Werke seiner geerbten Schiele-Privatsammlung dem Tullner Schiele-Museum zu entziehen. Seit dem Jahr 1990 sind dort etwa 1500 Exemplare – darunter Zeichnungen, Dokumente und Tagebücher – aus seiner Sammlung ausgestellt. Die Zusammenarbeit habe bis vor Kurzem gut funktioniert, sagt Gradisch.