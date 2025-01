Scheidung und Tod in NÖ: Rainbows bietet Kindern Hoffnung

Frühzeitige und professionelle Betreuung der Betroffenen, wie sie durch die Organisation Rainbows seit drei Jahrzehnten in Niederösterreich angeboten wird, kann da in den meisten Fällen verhindern, dass diese keine Langzeitfolgen aus den Erlebnissen davontragen.

Im Jahr 2023 wurden in NÖ 2.847 Ehen mit 3.428 davon betroffenen Kindern geschieden. Im Schnitt der vergangenen fünf Jahre gab es in NÖ jährlich rund 3.000 Scheidungen .

Im breiten Feld der Jugendbetreuung, das in NÖ von Dutzenden Organisationen von den Streetworkern bis zu schulpsychologischen Diensten reicht, hat Rainbows in 14 Standorten seine speziellen Angebote eingerichtet.

Im Vorjahr wurden 263 junge Menschen betreut. 100 von ihnen nach dem Tod eines nahestehenden Menschen. Rainbows nimmt sich nicht nur der Kinder an, sondern holt auch die beteiligten Erwachsenen in begleitenden Elterngesprächen ins Boot.

Über vier bis fünf Monate werden den betroffenen Kids in zwölfteiligen Einzelberatungen und Gruppen-Workshops Hoffnung, Lebensfreude und Selbstbewusstsein mitgegeben und ihnen vor allem vermittelt, dass sie in dieser Situation nicht allein seien, sagt Rainbows-Landesleiterin Marion Wallner .

Für interessierte Eltern wird am 28. Jänner von 17 bis 18.30 Uhr eine kostenfreie Online-Informationsveranstaltung über Ziele, Inhalte und Ablauf der Rainbows-Gruppe per Zoom angeboten. Anmeldung: sekretatriat-noe@rainbows.at.

Rainbows führt in NÖ auch die gesetzlich vorgeschriebenen Beratungsgespräche für Eltern vor Scheidungen durch. 166 Fälle wurden im Vorjahr abgearbeitet. Bei 20 Mitarbeiterinnen in Teilzeit, sei man laufend auf Mitarbeitersuche, berichtet Wallner.

Mehr Ausbildungsplätze

Die akute Personalnot ist in allen Sozialbereichen zur Dauerbelastung geworden, beklagt Königsberger-Ludwig. Sie erinnerte an Beschlüsse der Kinder- und Jugendhilfereferten der Länder mit den Appellen an die Bundesregierung, die Ausbildungsplätze im Sozialhilfebereich um 50 Prozent anzuheben. "Ich appelliere deshalb an die nächste Bundesregierung dringend, diese Forderungen ernst zu nehmen“, so die Landesrätin.

Konkret sollen Auszubildende auch lediglich nur noch mit Studiengebühren belastet werden und erwachsene Quereinsteiger während der Ausbildung in ihrer Existenz abgesichert werden.