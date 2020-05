Scheibbs: Hotel-Deal mit Stadt geplatzt

So mächtig und unverrückbar das gesperrte Hotel Hofmacher in der Scheibbser City thront, so schwer wiegt auch die Last des Gebäudes auf der Stadtpolitik. Um eine Viertelmillion Euro wollte die Gemeinde das Areal bis 30. September kaufen. Damit sollte der Tristesse rund um einen fehlenden Veranstaltungsaal und einen Beherbergungsbetrieb in der Stadt entgegen gewirkt werden. Doch der Deal ist geplatzt.



Hotelbesitzer Johann Hofmacher hat das mit Ultimatum im Gemeinderat beschlossene Angebot als zu gering abgelehnt. Das Kreuz mit dem "Hotel zum goldenen Kreuz" bleibt für Bürgermeisterin Christine Dünwald evident. "Leider", sagt sie, "wir wollten als Stadtgemeinde aber nie Gastwirt oder Hotelbetreiber werden." Im Stadtparlament kämpfte sie den einstimmigen Beschluss zu Kaufangebot durch. 250.000 Euro für das mächtige Hotel-Areal in zentraler Lage wäre für die nicht finanzkräftige Kommune ein mutiger und nicht risikoloser Deal gewesen. "Es gab Interessenten, die sich gemeldet haben. Wir hätten es in der Hand gehabt die Zukunft des Objekts mitbestimmen zu können. Die Immobilie ist enorm wichtig für die Stadt. Der jetzige Stillstand ist furchtbar", berichtet die Bürgermeisterin.