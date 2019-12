Scheibbs: Bürger stimmen in Pilotprojekt digital über Brücke ab

Scheibbs war in der K.u. K.-Monarchie eine der ersten Orte mit elektrischer Straßenbeleuchtung. Mit einer revolutionären, erstmals in Österreich anstehenden digitalen Bürgerabstimmung mit Virtual Reality-Information über den anstehenden Bau der achten Erlaufbrücke im Stadtgebiet, begeben sich die Scheibbser wieder auf Pionierpfade.

„Unsere Bevölkerung bekommt die Möglichkeit über den Bau mitzuentscheiden und gleichzeitig ermöglicht die Virtual Reality-Technik (VR) eine sehr konkrete Entscheidungshilfe“, erklärt der Scheibbser Bürgermeister Franz Aigner. Mit an Bord bei der elektronisch angelegten Bürgerbefragung ist das Bundesrechnungszentrum, das seine E-Partizipationstechnik (BZR eDem) zur Verfügung stellt. Die Institution will damit für „eDemocracy-Verfahren“ in Städten und Gemeinden Erfahrungen sammeln.