VonWolfgang atzenhoferGrillhendl und Stelzen vom Drehspieß, zapffrische Krügerl und auf der Bühne Bands, wie die „Zellberg-Buam“ oder die „Hundskrippl“, die für Stimmung sorgen. Das Euratsfelder Sommerfest (Bezirk Amstetten) zählt seit Jahrzehnten zu den Flaggschiffen unter den Feuerwehr-Zeltfesten in NÖ.

Doch die Feuerwehren sind verunsichert. Die Ungewissheit über neue gesetzliche Pandemie-Vorgaben im August lässt nun etliche Veranstalter auf die Bremse steigen. Dass es trotz strenger 3-G-Kontrollen auch zu Covid-19-Fällen auf Feuerwehrfesten kommen kann, wie jüngst Fälle im Bezirk Lilienfeld oder in Kärnten zeigten, mahnt zusätzlich zur Vorsicht.

So auch in Euratsfeld. Nach der erzwungen Corona-Pause im Vorjahr wollte man es heuer krachen lassen. Doch jetzt zog der Veranstalter die Reißleine. Das Dreitagesfest, das in zwei Wochen stattfinden sollte, wurde abgesagt und auf 2022 verschoben. „Bei unserem massiven Aufwand, war das Risiko einfach zu groß“, sagt Feuerwehrverwalter und Festobmann Christian Gassner.

Mit täglich geschätzten 1.500 Gästen wäre die bescheidmäßige behördliche Genehmigung notwendig. „Jetzt kommen am 19. August die nächsten neuen Bestimmungen der Bundesregierung. Mit unserem Fest von 20. bis 22. August hätten wir den Bescheid erst unmittelbar vor dem Start bekommen. Auf neue Vorschriften oder Einschränkungen kam man da nicht mehr professionell reagieren“, schildert der ehrenamtliche Festmanager das Dilemma. Jetzt soll 2022 gefeiert werden. „Die Agenturen der Musikgruppen sind uns sehr entgegengekommen. Die Verträge wurden ohne Stornokosten auf nächstes Jahr verschoben, da feiern wird dann das 150-jährige Gründungsjubiläum unserer Wehr ganz besonders“, kündigt Gassner an.

Die selbe Einschätzung führte auch zum Aus für das Zeltfest der Feuerwehr Greinsfurth bei Amstetten. Dort hätten am ersten September-Wochenende die „Night Rider“ und „Die Dorfstürmer“ die Bühne gerockt.