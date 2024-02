Schau mal, wer da zu früh buddelt

Scherhaufen trüben in vielen Gärten die Freude über den Vorfrühling

„Es ist also sehr wichtig, zu wissen, ob man es mit einem Maulwurf oder mit einer Wühlmaus zu tun hat“, empfiehlt Katja Batakovic , Expertin der nö. Initiative „ Natur im Garten “. Dort häufen sich derzeit am Gartentelefon bereits die Anfragen verstörter Hobbygärtner.

Völlige Gelassenheit rät Spezialistin Batakovic dagegen, wenn man die „ Schermaus “, wie der Maulwurf im Volksmund auch heißt, im Garten zu Gast hat. Der sei nämlich ein ausgesprochener Nützling, wenn es darum geht, andere lästige Eindringlinge in der Gartenidylle zu entschärfen. Drahtwurm , Erdraupen und verschiedenste Käferlarven stehen auf seinem Speiseplan.

Natürlich darf auch der eigene Zimmertiger auf Mäusejagd gehen. „Katzen verschonen leider auch Eidechsen oder Blindschleichen nicht“, so Batakovic. Bei einer hartnäckigen Plage helfen auch Drahtnetze um Wurzelballen oder mindestens 60 Zentimeter hohe Hochbeete, die nach unten mit Wühlmausgittern abgesichert sind.

Ansonsten Verfechterin einer natürlichen Schädlingsbekämpfung und -vertreibung, ist Batakovic bei den Wühlmäusen weniger gnädig. Um zerstörerischen Plagen im Sommer zu entgehen, rät auch sie, im Notfall Schlagfallen in den Gängen der Maus zu platzieren. Grundsätzlich könnten auch natürliche Feinde, wie Nattern , Greifvögel oder Marder wertvolle Dienste leisten. „Doch da muss der Garten groß sein, Gebüsch und ein Ansitz für die Vögel sind notwendig“, so die Expertin.

Wenig Frost im Winter und die durch den Klimawandel bedingten wärmeren Temperaturen in den ersten Monaten des Jahres wecken auch bei Tierarten die Lebensgeister, die bei den Gärtner nicht willkommen sind. „Die höheren Temperaturen sorgen ganz klar bei vielen Arten zu früheren Aktivitäten“, berichtet auch die Leiterin von „Natur im Garten“ Katja Balakovic von Beobachtungen in den Tullner Schaugärten. Neben den Maulwürfen und Mäusen (siehe oben) seien Schnecken, Blattläuse , Wanzenarten , aber zum Glück auch Nützlinge wie Schwebfliegen oder Marienkäfer schon früher unterwegs.

„Eines der besten Mittel, um den Tieren lästig zu werden, sind lärmende und im Garten spielende Kinder“, so die Profigärtnerin Batakovic.

Am einfachsten sei es, die feine Erde rundum zu verteilen oder auch für Blumentöpfe abzugraben. Laut Batakovic sind Maulwurf und Wühlmaus sehr geruchs- und erschütterungsempfindlich . Stark riechende Extrakte, für die es unter Hobbygärtnern Dutzende Rezepturen gibt, können angewendet werden.

Auch im frostfreien Erdreich und in den Komposthaufen spielt es sich schon recht munter ab. Engerlinge und Käferlarven kommen bereits auf den Geschmack. Im Wald und in den Gärten haben auch Zecken den Winter gut überstanden, wie erste Funde von Blutsaugern an Haustieren zeigen.

Von Trockenheit geschwächte Pflanzen, wie beispielsweise auch ausgemergelte Gräser im Rasen seien ideale Wirte für Schädlinge, warnt die Gärtnerin. Batakovic rät rechtzeitig vor dem Anlegen von Rasenflächen zur Wahl von vielsortigen Kräuterrasensamen. „Derartige Mischungen beinhalten 20 bis 30 Pflanzensorten, ein Rollrasen kommt auf vier bis fünf“, so die Expertin. Im Sommer finden sich im Kräuterrasen dann immer Pflanzen, die die Hitze besser ertragen und grün bleiben.