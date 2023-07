Scharfer Protest und Forderungen von SP-Politikern vor Leiner-Filiale

Die Leiner-Filiale im Amstettner Gewerbegebiet West war an der B121 top situiert und gehörte österreichweit zu den wirtschaftlich erfolgreichsten Standorten. Dass dort am vergangenen Samstag ebenfalls die Rollbalken für immer geschlossen werden mussten, veranlasste SPÖ-Politiker am Montag zu einer wütenden Protestaktion.

Betriebsversammlung

Während mit 80 Leiner-Mitarbeitern, die ihren Job verloren haben, in einer Betriebsversammlung mit Gewerkschaftssekretären über die Zukunft gesprochen wurde, kritisierten Amstettens Bezirks-SPÖ-Chefin und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und Genossen vor der Filiale die Art, wie es zum Aus kam.

„René Benko kann sich über einen Profit von über Hunderte Millionen Euro freuen. Im Gegenzug verlieren österreichweit rund 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Existenzgrundlage.“ Das sei soziale Kälte, die den Gewinn von wenigen über das Wohlergehen der Arbeitnehmerschaft und deren Familien stelle, sagte die Landesrätin.

Sozialpartner

SPÖ-Nationalrat Alois Schroll verwies auf die verlorenen Arbeitsplätze und auf den großen Aufwand der Sozialpartner, die den Betroffenen "mit voller Kraft" am Arbeitsmarkt helfen.

Amstettens SPÖ-Stadtparteiobmann und Vizebürgermeister Gerhard Riegler forderte Jobgarantien, Steuerprüfungen und die Geltendmachung von Schadensersatzansprüche gegenüber den Benko-Unternehmen.