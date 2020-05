Schallaburg: Nächster Halt San Francisco

Das Gemälde muss luftdicht verpackt werden - und so, dass es nirgends scheuert. Immer wieder sieht Slama nach dem Rechten. Sie entdeckt einen kleinen Riss in der Folie. Er muss noch zugeklebt werden. Der Tintoretto kommt in die Kisten- und weg ist er.



Die Ausstellung auf der Schallaburg läuft noch bis 6. November. Wer " Sebastiano Venier" sehen will muss sich in San Francisco die Ausstellung "Masters of Venice" ab 29. Oktober ansehen. Das Werk ist dort mit anderen Gemälden aus dem KHM. "Wir sind immer froh, wenn die Werke gut zurückkommen", sagt Slama.