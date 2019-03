Schallaburg: Das Hand(werk) als kostbarer Schatz

Farasin war besonders wichtig, die Ausstellung für Kinder und Erwachsene zu konzipieren. Seit er 2010 die künstlerische Leitung der Schallaburg übernommen hat, ist jede Ausstellung so ausgerichtet. „Erwachsene sollen mit Kindern in den Dialog gehen. Wir splitten dabei die Themen aber nicht auf, sondern gestalten so, dass alle gleichermaßen einbezogen werden. Eine Familie soll gemeinsam Zeit verbringen können“, sagt Farasin.