Die tierischen Bewohner sorgen auf einer Fläche von rund fünf Hektar auf naturschutzfachlich wertvollen Halb- und Trockenrasenflächen für die entsprechende Pflege. „Die Schafe fühlen sich auf dem Gelände sichtlich wohl. Sie übernehmen ganz natürlich Aufgaben, für die sonst Maschinen im Einsatz wären. Das ist ressourcenschonend und eine Lösung, von der Mensch und Tier gleichermaßen profitieren“, erzählt EVN-Sprecher Stefan Zach. „Und entzückend anzusehen sind sie auch noch.“

„Gibt hier alles, was Schafe gerne fressen“

„Schafe eignen sich besonders gut, um diese wertvollen Flächen, die mittlerweile stark verbuscht sind, wiederherzustellen“, erläutert Alexander Ernst, Geschäftsführer des Naturparks Leiserberge, denn „hier gibt es alles, was Schafe gerne fressen.“

Für den Obmann der Agrargemeinschaft Neusiedl an der Zaya, Ronald Bauer eine Win-Win-Situation: „Unsere Flächen können mit den Tieren ideal bewirtschaftet werden und die Schafe freuen sich über ein nahezu unbegrenztes Futterangebot.“