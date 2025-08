Wo einst Mammuts weideten, ist heute der Natur-Hotspot Nummer eins

Denkt man an heimische Naturjuwele sowie seltene Tier- und Pflanzenarten, so kommen einem vielleicht Urwälder oder Flusslandschaften in den Sinn, doch einer der größten Natur-Hotspots findet sich in unmittelbarer Nähe zur Bundeshauptstadt im östlichen Niederösterreich. Die Trockenrasen im Wiener Becken entlang der Thermenlinie in den Bezirken Mödling und Baden sind einzigartige Lebensräume. Doch ohne menschliche Hilfe würden diese Naturräume verschwinden.

Die Trockenrasen sind offene Lebensräume, die bekanntesten Standorte finden sich in Perchtoldsdorf, Pfaffstätten und Bad Vöslau. Diese Landschaften gehen auf die Kältesteppen der letzten Eiszeit zurück, erklärt Irene Drozdowski vom Landschaftspflegeverein Thermenlinie-Wienerwald-Wiener Becken. "Im Laufe der Zeit wurden diese Flächen von unterschiedlichsten Tieren beweidet – anfangs von Mammuts, später von Haustieren des Menschen."