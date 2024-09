Schäden bei Erdäpfelernte: Drahtwurm und Feuchtigkeit

Wie man wo zur Grundbirne sagtErklärung. Das Nachtschattengewächs mit den vielen Namen wurde im 16. Jahrhundert aus Südamerika nach Europa eingeführt und ist unter vielen Bezeichnungen bekannt. Trotzdem weiß hierzulande so gut wie jeder, was gemeint ist, wenn man Grumpan (lateinisch: Solanum tuberosum) sagt. Tatsächlich kommt das Wort von „Grundbirne“, verwendet wird es in Teilen Westdeutschlands (Rheinland-Pfalz, Saarland, Unterfranken), in Vorarlberg und im Burgenland.

Früher dürfte das Wort noch weiter verbreitet gewesen sein. Außerdem findet man den Ausdruck auch in allen südslawischen Sprachen mit Ausnahme des Bulgarischen: „Krompir“ (Bosnisch, Serbisch, Slowenisch), „Krumpir“ (Kroatisch, auch im Burgenlandkroatischen) oder „Kompir“ (Mazedonisch) werden auf das Deutsche zurückgeführt. Im Ungarischen gilt umgangssprachlich „Krumpli“. Erdapfel ist hingegen in fast ganz Österreich und in der Standardsprache gebräuchlich sowie in der Schweiz (Herdapfel) und im Osten Bayerns. Überall anders dominiert Kartoffel.Peko