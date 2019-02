Sattelaufleger schwebte über der Fahrbahn

Zu einem spektakulären Unfall in Liebnitz, Bezirk Waidhofen/Thaya, wurden Feuerwehrleute am Montag kurz nach 13 Uhr gerufen: Ein Sattelzug war ins Schleudern geraten und über eine fünf Meter hohe Böschung gestürzt. Das Zugfahrzeug wurde von einem Baum gestoppt, ehe es in ein Bachbett stürzen konnte. Der Sattelaufleger ragte darauf spektakulär über die Fahrbahn hinaus. Der Fahrer blieb undverletzt. Örtliche Feuerwehren forderten für die schwierige Bergung den Kranwagen der Stadtfeuerwehr Krems an. Der Wagen wurde nur leicht beschädigt und konnte weiter fahren.