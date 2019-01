Sarg brannte in Aufbahrungshalle

In Yspertal, Bezirk Melk, brannte am Mittwoch gegen zwei Uhr Früh die Aufbahrungshalle der Gemeinde vollkommen aus. Dabei geriet auch ein Sarg samt darin enthaltener Leiche in Brand. Feuerwehrleute löschten das Feuer, das die Decke und auch das Dach teilweise zerstörte. Mitarbeiter der Bestattung mussten die Leiche für die am Mittwoch vorgesehene Beisetzung in einen neuen Sarg umbetten. Die Polizei vermutet ein technisches Gebrechen der Kühlanlage als Brandursache.