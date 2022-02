Wohnungsbrand in Wilhelmsburg verursachte großen Schaden

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Am Sonntag wurden die Feuerwehren Wilhelmsburg-Stadt und St. Pölten-St. Georgen gegen 21.50 zu einem Wohnungsbrand mit Menschenrettung in der Oberen Hauptstraße in Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten Land) gerufen.

Brand rasch gelöscht

Als die Feuerwehren am Brandort eintrafen, wurden sie aber informiert, dass bereits alle Personen das Gebäude verlassen hatten.