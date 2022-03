Wohnprojekt im Süden St. Pöltens fertiggestellt

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Der letzte Bauabschnitt des Niedrigenergie-Wohnprojektes im Süden von St. Pölten wurde fertig gestellt. Seit dem 25. März 2020 wurde an den insgesamt 21 Wohneinheiten gebaut. Nun konnten die Schlüssel an die Bewohnerinnen und Bewohner der 15 Wohnungen und der sechs Reihenhäuser übergeben werden. Alle Wohnungen und Reihenhäuser waren bereits lange vor der Übergabe am 28. März vergeben.

"St. Pölten erfreut sich in den vergangenen Jahren über ein stetiges und gesundes Wachstum. Dies liegt vor allem an der hohen Lebensqualität, der gut ausgebauten Infrastruktur und dem vergleichsweise günstigen Wohnungsangebot. Mit diesem Wohnbauprojekt wurde wieder ein wichtiger Beitrag zur leistbaren Wohnstadt St. Pölten geleistet", so Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) bei der Schlüsselübergabe am Montag.