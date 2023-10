Wirtshaus-Prämie in NÖ: Wer sie bekommt, wer durch die Finger schaut

Dass die Politik den Wirten in Niederösterreich finanziell unter die Arme greifen will, ist bereits seit Monaten bekannt.

Dennoch sorgte das angekündigte Paket auch für massive Kritik. Der Grund: Der Fokus liegt dabei nicht nur auf ganzjährigen Öffnungszeiten, sondern eben auch auf einem „regionalen Speisen- und Getränkeangebot“ sowie einer „engen Zusammenarbeit mit regionalen Lieferanten und Produzenten“. „Würstel- und Kebabstände sind hier ausgenommen“, erklärte Mikl-Leitner am Freitag.

Wirtshauspaket sei "eins zu eins" mit jenem in Tirol vergleichbar

Es sei "grotesk", was sich deswegen in der "Twitteria-Blase" abgespielt habe, zeigte sich die ÖVP-Politikerin verärgert. Tatsächlich sei das Wirtshauspaket "eins zu eins" mit jenem in Tirol vergleichbar, betonte Mikl-Leitner.