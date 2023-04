Wegen Bauarbeiten: 20 Bäume am St. Pöltner Promenadenring umgesiedelt

Außerdem werden für den neuen Promenadenring nur Baumarten ausgewählt, die sich an die neuen Klimabedingungen anpassen können und so auch in den kommenden Jahren gute Überlebenschancen haben.

Das koste zwar anfangs mehr Geld, so die Stadt, aber durch die lange Lebenszeit der Bäume spare man jedoch auf lange Sicht und gewinne außerdem mit jedem Jahr zusätzliche Aufenthaltsqualität.

