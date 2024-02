Ein neues Wahrzeichen für die Landeshauptstadt

Aus rund 16.000 Ziegeln entsteht am St. Pöltner Europaplatz ab Mai ein neues Wahrzeichen: Der „Windfänger“. Die zirka vier Meter hohe Brunnenskulptur wurde von Künstlerinnen und Künstlern des Verbandes „ Breathe Earth Collective “ entworfen und wird in Zukunft das Tor zur Innenstadt darstellen.

Ein Platz zum Verweilen

Das neue Wahrzeichen, das rund 860.000 Euro kostet, soll jedoch nicht nur optisch zum Stadtbild beitragen. Denn der Windfänger wurde laut Stadt so konzipiert, dass dieser die Belastung durch Lärm und Feinstaub eindämmen sowie Nistplätze für Vögel und Insekten schaffen soll. Möglich machen das die speziell geformten Ziegel sowie ein Bewässerungssystem. „Mit dem Windfänger schaffen wir Bewusstsein für den Klimaschutz“, betont die Projektverantwortliche Carina Wenda.

➤ Mehr lesen: Bauer gegen Behörde: Warum 500 Schweine in NÖ verschwinden sollen

In unmittelbarer Nähe zum „Tor der Innenstadt“ werden zukünftig auch Bäume und zahlreiche Bänke zum Verweilen einladen. So soll der Windfänger zu einem „bewussten Gegenpol zum meistbefahrenen Verkehrsknotenpunkt St Pöltens“ werden, heißt es von der Stadt . Die Ziegel für das Bauwerk werden regional im Ziegelwerk Nicolosco in Pottenbrunn hergestellt und in einem 150 Jahre alten Ringofen gebrannt.