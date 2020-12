Wahlkampf: St. Pöltner FPÖ präsentiert Kandidatenliste

Nun ist auch bei den Freiheitlichen in der Landeshauptstadt St. Pölten die Entscheidung gefallen. Sie haben am Dienstag ihre Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl am 24. Jänner präsentiert.

Auf Platz eins - wenig überraschend - findet sich Klaus Otzelberger. Auf Platz zwei rangiert sein enger Vetrauter Martin Antauer. "Dieses Team hat sich bereits in den vergangenen Jahren bestens bewährt", betont Otzelberger.

Zehn Namen

Die weiteren Namen: Irene Höfner (Sozialsprecherin der FPÖ St. Pölten), Robert Jüptner-Jonstorff (Spezialist für das Gesundheitswesen), Robert Steidl (Werksmeister), Johann Krendl (Pensionist), Jennifer Köhler, Alexander Hell, Fritz Dutter und Christa Pfleger.

