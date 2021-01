Wahl in St. Pölten: 5 Fragen an SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Am kommenden Sonntag, den 24. Jänner, wird in St. Pölten ein neues Stadtparlament gewählt. Der KURIER hat allen Spitzenkandidaten fünf Fragen gestellt, die sich nicht nur um das Thema Politik drehen.

KURIER: Mit welchen Sorgen und Nöten werden Sie konfrontiert, wenn Sie in Zeiten der Pandemie mit den Bürgern sprechen?

Matthias Stadler: Die Leute sind ob der verwirrenden Kommunikation seitens der Bundesregierung sehr verunsichert. Begonnen mit dem Ampelchaos, über die Verwirrungen über Lockdown, doch nicht Lockdown, rechtlich nicht haltbare Verordnungen, bis hin zum Chaos über die versprochenen Masken für die Generation 65+ und die Impfungen – All dies erschüttert das Vertrauen der Menschen in die Politik und in die Regierung.

Dazu kommen die vielen Sorgen und Ängste der Menschen, die ihren Job verloren haben und vor den Trümmern ihrer Existenz stehen oder die GastronomInnen, die nicht wissen, wie es weitergeht. Auch melden sich viele Eltern bei mir, die nicht wissen, wie lange sie noch Homeschooling, Job und die Kinderbetreuung unter einen Hut bringen sollen. Auch viele Jugendliche stellt die Krise vor große Herausforderungen, sei es schulisch, lehrstellenmäßig oder weil der soziale Kontakt einfach fehlt.

Fühlen Sie sich in der Landeshauptstadt sicher?

St. Pölten ist eine der sichersten Landeshauptstädte. Wir haben das Glück, dass wir in St. Pölten sehr wenige schwere Verbrechen haben. Wir haben mehr PolizistInnen als Planstellen in St. Pölten, die Polizeiinspektion am Bahnhofsplatz war ein Meilenstein und mit dem NÖ Sicherheitszentrum werden hunderte Sicherheitsarbeitsplätze in St. Pölten konzentriert, die für die Sicherheit – nicht nur in St. Pölten – sorgen werden.

Wie soll St. Pölten in 20 Jahren aussehen?

Spätestens in 20 Jahren wird St. Pölten nicht mehr als Vorstadt von Wien wahrgenommen, sondern als europäische Mittelstadt mit klarem, kulturellem Profil, höchster Lebensqualität und einer umliegenden Region, die kulturell und landschaftlich von unvergleichlicher Vielfalt geprägt ist. Wir sind die Stadt der kurzen Wege, wo alles notwendige mit dem Rad und zu Fuß erreicht werden kann und die von Grünraum geprägt ist. Mit einem Verkehrskonzept für den Niederösterreichischen Zentralraum mit S-Bahnen, S-Bussen ist das Umland ideal angebunden und der motorisierte Individualverkehr auf ein Minimum beschränkt.