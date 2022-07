Waggon im Bezirk St. Pölten in Flammen: Fahrdienstleiter als Retter

Ein Brand an einer Zuggarnitur hat am Dienstagnachmittag am Bahnhof Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten) verhältnismäßig glimpflich geendet. Ein ÖBB-Fahrdienstleiter brachte die Flammen nach Angaben des Landesfeuerwehrkommandos mithilfe von sieben Feuerlöschern bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte unter Kontrolle. Der Mann dürfte dabei eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten haben und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Weitere Verletzte gab es nicht.