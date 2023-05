Voith schließt Werk in St. Pölten: Stadtchef bietet Arbeitern Jobs an

Einen Tag nach dem "Tag der Arbeit" wurde bekannt, dass die Firma Voith ihre beiden Standorte in St. Pölten zusammenlegen wird. Der Standort in St. Georgen, auch unter dem Namen Kössler bekannt, soll schließen.

„Der Großteil der Beschäftigten soll im Hauptwerk der Voith in der Linzerstraße übernommen werden“, weiß Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) aus Gesprächen mit der Konzernführung und nach Informationen vom Betriebsrat. 30 Mitarbeiter können am Voith-Standort in der Linzerstraße nicht übernommen werden und verlieren so ihren Job.