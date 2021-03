Vermeintlicher Lottogewinn kostete St. Pöltnerin 1.000 Euro

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Erst vergangene Woche berichtete der KURIER von zwei Maschen via Anruf und Internet in der Landeshauptstadt. Und die Betrugsserie in St. Pölten reißt weiterhin nicht ab.

Wie das Stadtpolizeikommando am Freitag berichtete, wurde kürzlich auch eine 51-jährige St. Pöltnerin Opfer eines betrügerischen Anrufs.

Anruf aus Großbritannien

Unter einer Rufnummer aus dem Vereinten Königreich wurde der St. Pöltnerin mitgeteilt, dass sie im Lotto gewonnen habe. Ihr steuerfreier Gewinn sei bereits auf dem Weg zu ihr, lediglich für den Transport müsse sie mit 1.000 Euro aufkommen.