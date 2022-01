Verkehrstafeln, Einkaufswägen: Was die Wasserrettung in der Traisen fand

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Feuerwerkskörper stehen nicht nur in der Kritik, dass sie gefährlich und laut sind, sondern auch weil durch das Böllern viel Müll entsteht. Die Reste der Silvesternacht in St. Pölten landeten beispielsweise auch in der Traisen oder im Werksbach.

Vieles sei aber auch mutwillig in den Gewässern der Landeshauptstadt gelandet, wie die Wasserrettung berichtetet. Diese unterstütze den Wirtschaftshof der Stadt St. Pölten zu Beginn dieser Woche bei den Bergearbeiten.