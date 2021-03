"Unachtsamkeit" bringt Bankräuber zwei Jahre hinter Gitter

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Herr E. ist eine Ausgeburt an Freundlichkeit. Selbst während der Urteilsverkündung wünscht er einer Zuschauerin "Gesundheit", als diese niesen muss. Auf die Fragen des Richters antwortet er präzise, anstatt "Ja" sagt er "Jawohl". Ein netter, junger Mann aus einer kleinen Gemeinde in Niederösterreich.

Möchte man meinen.

Die Mitarbeiter eines Geldinstitutes in Michelhausen im Bezirk Tulln werden sich an den 28-Jährigen dagegen nicht mehr gerne erinnern. Am 19. August 2016 war er mit einer Waffe in der Hand in die Bank gestürmt und rief. "Überfall, sitzen bleiben, Hände hoch, das ist kein Scherz!" Minuten später war der Spuk vorbei, mit rund 35.000 Euro in einem Jutesack gelang E. die Flucht.