Zehn Jahre nach dem Start fährt Uber auch in St. Pölten und Krems

In Wien war es im Februar 2014, als die erste Fahrt über die Uber-App vermittelt wurde. Mehr als zehn Jahre später, wird das Service nun auch in der Landeshauptstadt St. Pölten und in Krems angeboten.

"Wir bauen unsere Services kontinuierlich aus und freuen uns auf viele neue Taxiunternehmen, die mit uns arbeiten möchten. Unser oberstes Ziel ist es, der Bevölkerung eine leistbare, sichere und verlässliche Alternative zum eigenen PKW zu bieten und gleichzeitig ein guter Partner für die Unternehmer zu sein”, sagt Uber-Generalmanager Martin Essl.