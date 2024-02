Challenge St. Pölten: Die Vorbereitungen für den Triathlon laufen

Knapp 100 Tage noch, dann geht in der Landeshauptstadt die "Challenge St. Pölten" über die Bühne. Rund um den Jahreswechsel hatten sich bereits über 1.000 Athletinnen und Athleten dazu entschieden, am 26. Mai in St. Pölten an den Start zu gehen. Die Vorbereitungen für das internationale Triathlon-Event laufen bereits auf Hochtouren. "Unsere Vorbereitungen für das nächste Jahr beginnen eigentlich ab Tag eins nach dem erfolgreichen Rennen. Jetzt wird es aber langsam konkreter und das Rennen nimmt immer mehr Gestalt an“, berichtet Nina Schwarz vom Organisationsteam.