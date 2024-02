Meister und BORG-Schüler bringen St. Pölten zum Klingen

Ein besonderer Jazz-Abend lockt in die Bühne im Hof, Schüler proben bereits für großes Musical in der Jahnturnhalle.

Er hat unter den Dirigenten Franz Welser-Möst und Nikolaus Harnoncourt gespielt und trat bereits bei den Salzburger Festspielen auf. Martin Breinschmid ist ein international bekannter Schlagzeuger und Vibrafonist.

Der gebürtige Wiener wird nun die beliebte Serie Meisterkonzerte in der Landeshauptstadt St. Pölten mitgestalten. Am 22. Februar, um 18.30 Uhr, begrüßen Breinschmid und die „Prisoners of Swing“ die Sängerin Tanja Filipovic in der Bühne im Hof. Wie bei diesem Genre üblich, wird der Abend ein Zusammenspiel aus Vertrautem und Unerwartetem, das durch die verschiedenen Spielarten des Jazz immer wieder neu zu überraschen weiß. Das Programm bietet Musik von George und Ira Gershwin, Will Hudson oder auch Spencer Williams.

Es wird geswingt Was den Abend aber ganz besonders macht, ist auch das Tanzpaar Kati Horngacher und Petar Paradzikovic. Gemeinsam mit Taptänzer Thomas Marek vom Swing-Verein „Some Like It Hot“ werden sie dem Publikum zeigen, wie man in den 1930er-Jahren über das Parkett gewirbelt ist.

Farbenfrohe Revue Geht man dieser Tage am BRG/BORG in St. Pölten vorbei, dann ist gleich zu hören, dass sich die Schüler bereits intensiv für ihre Auftritte vorbereiten, die Anfang April in der Jahnturnhalle über die Bühne gehen werden. Seit jeher sorgen die Musical-Aufführungen der Mädchen und Burschen für volle Säle, nach dem großen Erfolg von Dr. Schiwago, steht heuer Seussical auf dem Programm. Das bisher vor allem im amerikanischen Raum bekannte Werk (Stephen Flaherty und Lynn Ahrens) wurde 2000 am Broadway uraufgeführt. Es basiert auf den Geschichten des Kinderbuchautors Theodor Seuss Geisel, genannt „Dr. Seuss“.

© BRG/BORG Die Schüler sind mit Feuereifer bei der Sache