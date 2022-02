Trauer um Fritz Dibidanzl: Die Stimme des Voithplatzes ist tot

Auch in Krems reißt das unerwartete Ableben des 73-Jährigen eine große Lücke. In den letzten fünf Jahren wurde er als Platzsprecher des Kremser SCs hoch geachtet, so der Vorstandsvorsitzende Georg Stierschneider. "Er hat seine Aufgabe immer sehr ordentlich und gewissenhaft gemacht. Wir haben ihn nicht nur als Platzsprecher, sondern auch als Mensch und Freund geschätzt", zeigt man sich beim Verein betroffen.