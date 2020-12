Tödlicher Absturz: Tiefe Trauer um St. Pöltnerin

Sie bezeichnete sich als "bergsüchtig", postete viele Bilder von ihren Touren durch das Gebirge - auch von ihrem letzten Ausflug. Am vergangenen Samstag kam eine 31-jährige St. Pöltnerin am Großen Pyhrgas im Bezirk Kirchdorf an der Krems ums Leben.

Auf dem Eis ausgerutscht

Die 31-Jährige startete gegen 8.15 Uhr mit ihrem 30-jährigen Freund aus Wien und ihrem Schwager, einem Melker (25), in Spital am Pyhrn (Bezirk Kirchberg) die Wanderung. Gegen 11 Uhr erreichte die Gruppe den Gipfel des Kleinen Pyhrgas. Anschließend wollten sie über die sogenannte "Pyhrgasüberschreitung" auf den Großen Pyhrgas klettern. Etwa 200 Höhenmeter unterhalb des Gipfels des Großen Pyhrgas führte sie der Grat nordseitig über ein Felsband zu einer vereisten Rampe.