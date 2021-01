Tatort Kinderspielplatz: Frau stopfte Buben Sand in den Mund

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Es soll mit einem Streit unter Kindern begonnen haben und endete mit einer brutalen Attacke auf einen Bub. Einer 38-Jährigen wird am Dienstag am Landesgericht St. Pölten der Prozess gemacht, weil sie einem achtjährigen Kind mit Gewalt Sand in den Mund gestopft haben soll. Laut Staatsanwaltschaft trug sich der Vorfall auf einem Spielplatz in Pixendorf im Bezirk Tulln zu.