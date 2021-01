St.Pölten verspricht eine sichere Lockdown-Wahl

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Am 24. Jänner wird in St. Pölten ein neuer Gemeinderat gewählt. Und bereits jetzt steht eines fest: der Urnengang wird in die Geschichte der Landeshauptstadt eingehen. Freilich nicht aus politischen Gründen, sondern weil die Wahl mitten in einer Pandemie und an einem Tag stattfinden wird, an dem sich Österreich noch im Lockdown befindet.

"Demokratisches Grundrecht"

Im Rathaus betont man, dass man für diese ungewöhnliche Situation bereits alle Vorkehrungen getroffen habe. Die Wahl selbst werde auf alle Fälle stattfinden, weil es sich um ein „demokratisches Grundrecht“ handelt, wie Stadtsprecher Thomas Kainz betont. Von diesem Recht machten die ersten Bürger bereits gestern Gebrauch.