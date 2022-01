Sturm sorgte für zahlreiche Feuerwehr-Einsätze in St. Pölten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Zu einem Einsatz kam es unter anderem in Langenlois. Die Feuerwehr wurde mittels stillen Alarmes zu einer technischen Hilfeleistung gerufen. Eine Linde war durch den Sturm entwurzelt worden und auf ein Wohnhaus gestürzt. Es bestand Einsturzgefahr. 16 Feuermitglieder rückten zum Einsatzort aus.

Auch bei der Zufahrt zum Kampbad und in der Zwettler Straße sorgten umgestürzte Bäume für Feuerwehr-Einsätze.

Einsätze in Viehofen

Im Laufe des Sonntagnachmittags musste auch die Feuerwehr St. Pölten-Viehofen aufgrund des Sturms zwei Einsätze bewältigen. Unter anderem hatte sich Dachpappe von einem Garagendach gelöst und drohte, vom Wind davongeweht zu werden. Die Feuerwehr konnte mithilfe eines Winkelschleifers die Dachpappe abtrennen und sichern.

Der hohe Wasserstand des Mühlbachs in Altviehofen brachte einen weiteren Einsatz mit sich. An einer Stelle war der Bach bereits über das Ufer gelaufen und hatte einen Acker überschwemmt. Nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben und der Wasserstand geregelt werden. Es bestand keine weitere Gefahr.

Einsätze in Böheimkirchen

In Böheimkirchen musste die Feuerwehr am Sonntag aufgrund eines Scheunenbrands ausrücken. Sechs Mitglieder waren mit zwei Fahrzeugen am Einsatzort. Mit dem Grotßtanklöschfahrzeug und der Drehleiter blieben die Mitglieder noch vor Ort in Bereitschaft, konnten nach kurzer Zeit jedoch bereits wieder einrücken.

Die Feuerwehr wurde außerdem zu drei Sturmeinsätzen gerufen. Unter anderem wurde gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr St. Pölten-Wagram eine Reklametafel auf der S33 Raststation gesichert.