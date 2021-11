St. Pöltner Verein Futterbox Österreich sucht Geschäftslokal

Die Stadt St. Pölten hat zwar die Unterstützung bei eventuellen Mietverhandlungen zugesagt, mit einer finanziellen Förderung ist allerdings nicht zu rechnen. Sollte kein neues Lokal gefunden werden, müsste das Futter privat von den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelagert werden.

"Alle Vereinsmitglieder helfen neben ihren Vollzeitanstellungen noch bei uns aus. Zusätzlicher Zeitaufwand durch Lieferungen oder Ähnliches ist also für uns nicht möglich", erzählt Roland Brandtner weiter. Daraus folgt, dass die Futterausgaben in St. Pölten, sollte kein neues Geschäftslokal gefunden werden, vorerst eingestellt werden müssten. Die Vereinsstandorte in Graz und Wien wären davon natürlich nicht betroffen.