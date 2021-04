St. Pöltner Diversity Café: Zusammenhalt auch in Krisen-Zeiten wichtig

Aufklärungsarbeit zu Corona

Auch in der Corona-Krise leisten Mitglieder der "Diversity Café Gemeinschaft" gegenseitige Aufklärungsarbeit. Von Impf- und Testanmeldungen bis hin zur Bearbeitung von Fake-News: In kleineren Gruppen wird regelmäßig via Whatsapp oder Anrufen kommuniziert. Die psychische Belastung in der Krise ist laut Mozhdeh Wajihe Setudeh. Viele Menschen seien sowieso schon schwer traumatisiert und durch die Krise fix und fertig. Einzelkontakte würden etwas helfen. Selbst wenn es nur kurze Plaudereien auf der Straße sind.

Café-Stimmung geht nicht virtuell

Die wöchentlichen Treffen in den großen Gruppen sind seit Beginn der Pandemie nicht mehr möglich. „Wir haben es übers Internet versucht, aber nach etlichen Versuchen aufgegeben“, so Tanzberger. Eine Café-Stimmung kann man schlicht und einfach nicht virtuell erzeugen. Der Projektleiter will sobald wie möglich anfangen Pläne zu schmieden und mit der Frage „Was brauchen die Menschen jetzt?“ arbeiten.

Von Fabiola Noll